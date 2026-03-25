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RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

13:26 Uhr
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
78,03 EUR 0,89 EUR 1,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria berichtete in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie über die Besichtigung einer Anlage für Flüssigerdgas in Texas mit dem Unternehmenschef Patrick Pouyanne. Grundsätzlich verleihe das aktuelle Umfeld dem Energieunternehmen Rückenwind. So seien die von TotalEnergies gesetzten Preise seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten um etwas mehr als 60 Prozent gestiegen. Er rechnet alles in allem mit positiven Auswirkungen ab dem zweiten Quartal, sieht aber auch Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen im ersten Quartal./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,85 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,93%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:31 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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