TotalEnergies Aktie
Marktkap. 163,33 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria berichtete in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie über die Besichtigung einer Anlage für Flüssigerdgas in Texas mit dem Unternehmenschef Patrick Pouyanne. Grundsätzlich verleihe das aktuelle Umfeld dem Energieunternehmen Rückenwind. So seien die von TotalEnergies gesetzten Preise seit Beginn des Kriegs im Nahen Osten um etwas mehr als 60 Prozent gestiegen. Er rechnet alles in allem mit positiven Auswirkungen ab dem zweiten Quartal, sieht aber auch Potenzial für positive Ergebnisüberraschungen im ersten Quartal./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,85 €
|Abst. Kursziel*:
9,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,93%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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