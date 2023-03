Krypto-Wissen: Was sind eigentlich Token Unlocks?

• Unter Verschluss gehaltene Token können Angebot und Nachfrage beeinflussen• Freischaltungen lösen Schocks auf dem Kryptomarkt aus• Informationen in den Whitepapers der Projekte

Die meisten Altcoins werden über einen Emissions-Zeitplan (Vesting Shedule) auf den Markt gebracht. Anders als beim Bitcoin wird die Gesamtmenge der Token vor dem Launch geschürft. Die einzelnen Coins werden aber, um die Stabilität der einzelnen Projekte nicht zu gefährden, erst nach und nach freigeschaltet.

Angebot und Nachfrage bei Altcoins: Klippen-Vesting lässt Kryptokurse abstürzen

Damit Investoren Token, die sie in privaten Finanzierungsrunden erworben haben, nicht schon zum Start auf dem Markt werfen können, bleiben diese zunächst für die Halter verschlossen. Sie können erst nach ihrer Freischaltung gehandelt werden. Bei der Freischaltung dieser Token wird zwischen dem linearen Vesting und dem Klippen-Vesting unterschieden: Bei ersterem werden die Token regelmäßig (linear) freigeschaltet, beim Klippen-Vesting werden die Token zu festgelegten Zeitpunkten in bestimmten Mengen freigegeben.

Durch das gehäufte Freischalten entsteht ein kurzfristiger Schock: Wenn eine steigende Nachfrage den Kurs nicht kompensieren kann, erhöht das Klippen-Vesting kurzfristig den Verkaufsdruck. Durchschnittlich wird ein kurzzeitiger Kurssturz von mehr als 15 Prozent rund um einen Unlock registriert.

Durch ein aggressives Klippen-Vesting zeichnet sich beispielsweise The Sandbox aus. Die letzte Freischaltung fand im August 2022 statt und ließ auch den Ethereum-Kurs zeitweise um 17 Prozent einbrechen, da die beiden Kurse korrelierten. Weitere bekannte Kryptowährungen, die ihre nicht-liquiden Token periodisch freischalten, sind: Immutable X, Axie Infinity und LooksRare.

Worauf sollten Krypto-Investoren achten?

Vor dem Kauf entsprechender Token sollten Investoren sich in den Whitepapers der Projekte (etwa über die Plattformen TokenUnlocks. oder Messari) über den jeweiligen Vesting-Zeitplan sowie die Verteilung der Token auf verschiedene Stakeholder informieren. Zu beachten ist der Anteil der Token, der in den öffentlichen Verkauf gelangt (Public Sale) sowie die Verteilung auf mehrere Stakeholder. Allgemein gilt: Je größer der Anteil frei-verkäuflicher Token und je breiter die Streuung, desto besser. Denn bei einer hohen Konzentration der Token bei Projektbeteiligten oder Venture-Kapitalgebern könnte ein "Exit Liquidity"-Problem entstehen: Größere Mengen an Token könnten zur Finanzierung des Projekts oder zwecks Gewinnmitnahmen auf den Markt geworfen werden.

Ausstehende Token Unlocks: Wie viele Token sind bereits freigeschaltet?

Aus dem jährlichen Bericht der Datenspezialisten TokenUnlocks. geht hervor, dass 2023 Unlocks mit einem Volumen von 102 Milliarden US-Dollar bei den Top-300 Kryptowährungen anstehen. Dies ist, gemessen an der Marktkapitalisierung der einzelnen Coins, ein relativ geringer Anteil.

Bei den meisten Kryptowährungen sind derzeit noch weniger als 20 Prozent der Gesamtmenge unter Verschluss (insgesamt sind 82,1 Prozent freigeschaltet), bei den meisten Token stehen allerdings noch, teils umfangreiche, Unlocks an.

Bei vielen Coins, wie etwa The Sandbox, nimmt die Anzahl der Freischaltungen mit der Zeit ab, bei anderen wiederum stehen die größten Cliff-Vestings noch an. Unter den 15 Projekten mit den höchsten noch ausstehenden Freischaltungen, die alle mindestens 75 Prozent nicht-liquide Token enthalten, führt laut Daten der TokenUnlocks. App Ripple die Liste mit einem noch freizuschaltenden Volumen von 18 Milliarden US-Dollar an. Auf den Plätzen zwei und drei befinden sich Filecoin mit 4,9 Milliarden US-Dollar und Optimism mit 3,7 Milliarden US-Dollar. Der bekannte Ape Coin landet mit einem Volumen von 2,3 Milliarden US-Dollar auf Rang sechs, Axie Infinity mit einer Milliarde US-Dollar auf Rang neun. Auf das Jahr 2022 bezogen, stellten die Autoren des Berichts fest, dass auch Token-Unlocks zum Fall der Kryptokurse beitrugen. Im durch die bekannten Skandale - vom Terra/LUNA-Debakel bis hin zur Pleite der Kryptobörse FTX - erschütterten Kryptosektor lösten Token-Unlocks eine Schwemme von neuen liquiden Token aus, was den Verkaufsdruck erhöhte.

