Nach SPX6900: Explodiert jetzt dieser Meme Coin?

Die Stimmung im Kryptomarkt ist explosiv. Nachdem Bitcoin gestern ein neues Allzeithoch von 118.000 Dollar markiert hat, herrscht ausgelassene Euphorie, auch bei Ethereum und zahlreichen Altcoins. Besonders profitieren Meme Coins von dieser Entwicklung, allen voran SPX6900, der gestern fast ein neues Allzeithoch erreicht hat. Viele fragen sich nun, ob sie bei dem Meme Coin bereits zu spät dran sind, da die Bewertung bereits extrem hoch ist. Doch für Anleger, die den Hype verpasst haben, könnte der neue Token6900 jetzt eine zweite Chance liefern.

SPX6900 vor dem nächsten Peak

Meme Coins faszinieren viele Trader, nicht nur wegen ihres Witzes, sondern vor allem wegen ihres enormen Gewinnpotenzials. Innerhalb weniger Tage kann sich der Einsatz verzehnfachen, manchmal sogar verhundertfachen oder mehr. Genau das ist bei SPX6900 ($SPX) passiert. Der Coin hat in Rekordzeit eine Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Dollar erreicht und steht kurz davor, ein neues Allzeithoch zu knacken.

($SPX-Chart – Quelle: Tradingview)

Seit dem Krypto-Crash im April ist der Kurs des Meme Coins um über 500 % gestiegen, zeitweise sogar noch mehr. Doch genau darin liegt das Problem. Wer jetzt erst einsteigt, hat den größten Teil der Rendite vermutlich verpasst. Selbst wenn $SPX Pepe oder andere Meme-Giganten überholt, wird daraus kein x10 mehr. Daher suchen viele Trader nun nach dem nächsten Hype und genau hier kommt Token6900 ($T6900) ins Spiel.

Explodiert nun der Token6900?

Sobald ein Meme Coin Milliardenbewertungen erreicht, wirkt er oft wie ein Hebel auf Bitcoin und bewegt sich in die selbe Richtung wie die digitale Leitwährung, allerdings stärker. Der Spielraum für x10-Gewinne oder mehr schrumpft rapide. Genau aus diesem Grund wurde Token6900 gelauncht, als zweite Chance für alle, die SPX6900 verpasst haben.

($T6900 Token-Vorverkauf – Quelle: Token6900 Website)

Auch bei $T6900 geht es nicht um große Versprechungen oder technische Revolutionen. Der Coin greift den Meme Coin Hype auf, aber mit einem klaren Vorteil. Derzeit läuft nämlich noch der Presale der $T6900-Token. Das heißt, Anleger können noch ganz am Anfang zum günstigen Fixpreis einsteigen, ohne Insider-Deals. Alle zahlen während des Vorverkaufs denselben Preis, fair und transparent.

Der Vorverkauf ist limitiert auf 5 Millionen Dollar, danach ist Schluss. Das streng limitierte Angebot lässt Token6900 extrem viel Luft nach oben, da die Reichweite bei einer Vorverkaufssumme von 5 Millionen Dollar zwar groß genug ist, um eine Rallye auszulösen, die Bewertung ist aber noch niedrig genug, um Gewinne von x100 oder mehr zu ermöglichen. Wer rechtzeitig kauft, sichert sich nicht nur den günstigsten Einstieg, sondern profitiert auch davon, dass der Preis im Presale mehrfach erhöht wird, was allein schon für erste Buchgewinne sorgt.

Token6900 bietet auch eine integrierte Staking-Funktion. Anleger können ihre Coins direkt staken und erhalten aktuell eine APY (jährliche Rendite) von 140 %, die dynamisch angepasst wird. Gerade in der frühen Phase ist das besonders attraktiv, da man so auch passiv neue $T6900 dazu verdient.

Schon kurze Zeit nach dem Start des Vorverkaus wurden über 375.000 Dollar umgesetzt. Damit wird schnell deutlich, welches Potenzial hier schlummert und dass der Vorverkauf nicht mehr lange dauern dürfte. Wenn der Presale wie erwartet schnell ausverkauft ist, dürfte es nicht lange dauern, bis $T6900 an den ersten Börsen gelistet wird, mit der Chance auf eine massive Kursexplosion.

