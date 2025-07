Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

12.07.25 12:43 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag geklettert. Um 12:26 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,43 Prozent auf 118.052,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 117.541,91 US-Dollar gehandelt worden war. Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,7 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 63,2 Prozent. Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,75 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 93,49 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 94,20 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,65 Prozent auf 2.976,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.957,45 US-Dollar. Daneben fällt Bitcoin Cash um -2,12 Prozent auf 520,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 531,80 US-Dollar. Zudem gewinnt Ripple am Samstagmittag hinzu. Um 3,18 Prozent auf 2,822 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,735 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,37 Prozent auf 21,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 21,80 US-Dollar. Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,44 Prozent auf 331,28 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 329,83 US-Dollar wert. Zudem gewinnt NEO am Samstagmittag hinzu. Um 2,11 Prozent auf 6,296 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,166 US-Dollar. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1879 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1912 US-Dollar. Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,7253 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7103 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,11 Prozent. Inzwischen steigt der Stellar-Kurs um 10,29 Prozent auf 0,3965 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,3595 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0022 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0021 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0062 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0064 US-Dollar beziffert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

