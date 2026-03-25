Deutsche Bank AG

JENOPTIK Buy

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die breite Umsatzzielspanne für 2026, während der Margenausblick im Rahmen der Erwartungen liege. Alles in allem beurteilt er die Aussichten des Hightech-Unternehmens positiv./ck./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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