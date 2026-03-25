JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,67 Mrd. EURKGV 15,56
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik nach endgültigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Michael Kuhn verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die breite Umsatzzielspanne für 2026, während der Margenausblick im Rahmen der Erwartungen liege. Alles in allem beurteilt er die Aussichten des Hightech-Unternehmens positiv./ck./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,80 €
|Abst. Kursziel*:
-2,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,05%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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