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GBC

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12:19 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
SBF AG (ex Corona Equity Partner)
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Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Verzögerungen bei Abrufaufträgen von Rail-Kunden einen leichten Umsatzrückgang auf 21,92 Mio. Euro (HJ 2024: 22,93 Mio. Euro) verbucht, das EBITDA wegen erfolgreicher Restrukturierungsmaßnahmen aber deutlich auf 0,44 Mio. Euro (HJ 2024: 0,10 Mio. Euro) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen auf bereinigter Basis sogar eine noch signifikantere Verbesserung beim adjustierten EBITDA auf 0,84 Mio. Euro und bei der operativen Marge auf 3,8 Prozent erzielt. Mitte November 2025 sei vom SBF-Konzern jedoch die bisherige Jahresprognose konkretisiert bzw. angepasst worden. Das Management rechne im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) nun mit einem Umsatz von 39,0 bis 41,0 Mio. Euro (zuvor: 43,0 bis 46,0 Mio. Euro) und mit einem EBITDA von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro (zuvor: 1,5 bis 2,5 Mio. Euro). Laut GBC habe eine außergewöhnlich stark aufgetretene Auftragsverschiebung über alle Sparten hinweg zur reduzierten Umsatzguidance geführt. Ergebnisseitig erwarte SBF mehr als eine Verdreifachung des EBITDA. Angesichts der starken Auftragslage und Angebotspipeline gehe das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre von deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen aus. Getrieben werde diese Entwicklung primär durch das margenstarke Bahntechnikkerngeschäft. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2026“-Studie ein neues Kursziel von 9,85 Euro (zuvor: 12,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.2026, 12:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.03.2026 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 19.03.2026 um 11:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=02302ed61984735d4d403f296ed40b4c
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SBF Kaufen

Unternehmen:
SBF AG (ex Corona Equity Partner)		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
9,85 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
3,56 €		 Abst. Kursziel*:
176,69%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
3,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
172,10%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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