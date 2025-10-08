DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Nokia 870737 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Beyond Meat A2N7XQ BASF BASF11 Microsoft 870747 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite! Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SBF Aktie

Kaufen
Verkaufen
SBF Aktien-Sparplan
6,55 EUR +0,10 EUR +1,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 62,12 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AAE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2AAE22

GBC

SBF Kaufen

12:04 Uhr
SBF Kaufen
Aktie in diesem Artikel
SBF AG (ex Corona Equity Partner)
6,55 EUR 0,10 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) aufgrund von Verzögerungen bei Abruf-Aufträgen einen Umsatzrückgang auf 21,92 Mio. Euro (HJ 2024: 22,93 Mio. Euro) verbucht, das EBITDA wegen der gesteigerten Effizienz aber auf 0,44 Mio. Euro (HJ 2024: 0,10 Mio. Euro) verbessert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei bei der operativen Ergebnisentwicklung zudem zu berücksichtigen, dass eine Einzelwertberichtigung auf eine Kundenforderung infolge der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens das Konzern-EBITDA über 0,40 Mio. Euro signifikant belastet habe. Korrigiert um diesen Sondereffekt betrage das bereinigte EBITDA 0,84 Mio. Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,8 Prozent (HJ 2024: 0,40 Prozent) entspreche. Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe der SBF-Konzern die bisherige Unternehmensguidance für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Demnach rechne das Management für 2025 weiterhin mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 43,0 bis 46,0 Mio. Euro (GJ 2024: 47,20 Mio. Euro) und einem EBITDA im Bereich von 1,50 bis 2,50 Mio. Euro (GJ 2024: 0,56 Mio. Euro). Auch für das Geschäftsjahr 2026 strebe SBF eine erneute deutliche Profitabilitätsverbesserung an. Vor dem Hintergrund des negativen Ergebniseffekts aus der eingetretenen Einzelwertberichtigung bei einer Kundenforderung sowie den stärker als erwartet eingetretenen Umsatzeinbußen im Zuge des Hochlaufs der Lunux Lighting-Produktionskapazitäten habe das Analystenteam die bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr moderat nach unten angepasst. Diese Anpassung habe aber keinen wesentlichen Einfluss auf das bisherige Kursziel. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 12,00 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2025, 11:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 29.10.2025 um 08:20 Uhr fertiggestellt und am 29.10.2025 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6bb7c52ddd8870bf2759d18ff7b6a449
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SBF Kaufen

Unternehmen:
SBF AG (ex Corona Equity Partner)		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
6,25 €		 Abst. Kursziel*:
92,00%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
6,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
83,21%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

12:04 SBF Kaufen GBC
12.08.25 SBF Kaufen GBC
14.03.25 SBF Kaufen GBC
29.10.24 SBF Kaufen GBC
06.02.24 SBF Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

StockXperts SBF: Effizienzsteigerungen erzielt SBF: Effizienzsteigerungen erzielt
Aktien-Global SBF: Effizienzsteigerungen erzielt
EQS Group EQS-News: SBF AG mit robuster operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2025
EQS Group EQS-News: SBF AG entwickelt individuelle Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge
Aktien-Global SBF: Starkes Wachstum ab 2026
EQS Group EQS-News: Bundeshaushalt 2025 st&#228;rkt Schiene &#8211; SBF-Gruppe erwartet zus&#228;tzliche Marktchancen
EQS Group EQS-News: SBF AG f&#228;hrt Produktion im tschechischen Budweis hoch &#8211; deutliche Senkung der Kostenbasis
EQS Group EQS-News: SBF AG &#252;bertrifft trotz Transformationskosten EBITDA-Ziel &#8211; Steigerung der Profitabilit&#228;t ab 2025 erwartet
EQS Group EQS-Adhoc: SBF AG: Vorl&#228;ufige Finanzkennzahlen 2024
EQS Group EQS-News: SBF AG reports robust operational performance in the first half of 2025
EQS Group EQS-News: SBF AG develops customized lighting control for rolling stock
EQS Group EQS-News: 2025 federal budget strengthens rail &#8211; SBF Group anticipates additional market opportunities
EQS Group EQS-News: SBF AG ramps up production in Budweis, Czech Republic &#8211; significant reduction in cost base
Cointelegraph Binance seeks to dismiss $1.76B FTX lawsuit, blames SBF for collapse
EQS Group EQS-News: SBF AG exceeds EBITDA target despite transformation costs &#8211; increase in profitability expected from 2025 onwards
Cointelegraph Crypto skeptic to release SBF, Mashinsky interviews in documentary
EQS Group EQS-Adhoc: SBF AG: Preliminary financial figures for 2024
RSS Feed
SBF AG (ex Corona Equity Partner) zu myNews hinzufügen