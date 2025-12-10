Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 19,2 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem Umsatzschwund von 4,2 Prozent, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Halbjahreszahlen hervorgeht. 2026 erwartet er ein weiterhin schwieriges Umfeld./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Hold
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
76,72 €
|Abst. Kursziel*:
-2,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pernod Ricard S.A.
|10:56
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Pernod Ricard Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|20.12.24
|Pernod Ricard Underweight
|Barclays Capital
|27.11.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|17.10.24
|Pernod Ricard Sell
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Pernod Ricard Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets