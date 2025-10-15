Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 20,66 Mrd. EURKGV 13,09 Div. Rendite 5,56%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Resultate seien noch etwas schlechter gewesen als die ohnehin schon gedrückten Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem in den USA und China seien die Geschäfte des Spirituosenherstellers schlecht gelaufen./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Pernod Ricard Outperform
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
129,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
83,22 €
|Abst. Kursziel*:
55,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
84,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,84%
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
