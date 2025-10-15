Bernstein Research

Pernod Ricard Outperform

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die Resultate seien noch etwas schlechter gewesen als die ohnehin schon gedrückten Erwartungen, schrieb Trevor Stirling in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem in den USA und China seien die Geschäfte des Spirituosenherstellers schlecht gelaufen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 06:38 / UTC

