DAX 24.224 +0,2%ESt50 5.637 +0,6%MSCI World 4.310 +0,2%Top 10 Crypto 15,25 +1,7%Nas 22.670 +0,7%Bitcoin 95.417 +0,4%Euro 1,1657 +0,1%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX in grün -- Wall Street etwas fester erwartet -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit Plug Power-Aktie stärker: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
143,65 EUR -1,35 EUR -0,93 %
STU
124,20 GBP -2,24 GBP -1,77 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,16 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

14:21 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
143,65 EUR -1,35 EUR -0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11000 auf 10500 Pence gesenkt. Das niedrigere Kursziel und die damit einhergehende Abstufung begründete Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer weniger zuversichtlichen Einschätzung der Produkt-Pipeline des Pharmakonzerns, vor allem bei Medikamenten gegen Brustkrebs./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
144,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
124,20 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
138,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

14:21 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
13.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Schwieriges Umfeld Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels in Rot
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 sackt mittags ab
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu
Zacks Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
Financial Times AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve
MarketWatch AstraZeneca becomes latest drugmaker to strike deal with Trump. Its stock is climbing after hours.
Benzinga Trump Plans AstraZeneca Deal To Cut Drug Prices For Low-Income Americans
New York Times Trump Cuts a Deal With AstraZeneca to Lower Drug Prices
Benzinga AstraZeneca Expands Virginia Investment To $4.5 Billion For Cancer, Obesity Drugs
Benzinga A Look Into AstraZeneca Inc&#39;s Price Over Earnings
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen