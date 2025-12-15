DAX 24.136 -0,4%ESt50 5.737 -0,3%MSCI World 4.403 -0,1%Top 10 Crypto 11,47 -4,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.423 -0,1%Euro 1,1759 +0,1%Öl 59,51 -1,4%Gold 4.280 -0,6%
DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Novo Nordisk-Aktie dennoch im Plus: Neue Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
AstraZeneca Aktie

Marktkap. 237,22 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

10:41 Uhr
AstraZeneca Sell
AstraZeneca PLC
155,55 EUR 2,25 EUR 1,47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung wöchentlicher Verschreibungsdaten wichtiger Medikamente./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
136,22 £		 Abst. Kursziel*:
-22,92%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,72 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

10:41 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.12.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Dow Jones Zusammen mit Daiichi Sankyo AstraZeneca-Aktie gefragt: Erweitere US-Zulassung für Enhertu AstraZeneca-Aktie gefragt: Erweitere US-Zulassung für Enhertu
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich zum Start leichter
finanzen.net FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 letztendlich steigen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Montagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus
dpa-afx AstraZeneca-Aktie trotzdem fester: BGH verhandelt Impfschaden-Klage
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zacks Astrazeneca (AZN) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on AstraZeneca PLC?
Benzinga AstraZeneca, GSK Among Executives Asked To Help Redesign UK Pricing Rules-Report
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Growth Stock
Zacks AstraZeneca or Merck: Which Oncology Giant Has the Edge?
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga AstraZeneca Wins FDA Nod For Imfinzi Combination Regimen In Tough-To-Treat Stomach Cancers
