Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

12:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die einzelnen Medikamentgruppen des Pharmakonzerns hätten unterschiedlich abgeschnitten, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Überwiegend besser als angenommen hätten sich die Wirkstoffe gegen Krebserkrankungen entwickelt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

