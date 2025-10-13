Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 11: Redcare Pharmacy
Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 10: Kering
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 9: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 8: PUMA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA
Platz 7: GEA
Die US-Bank JPMorgan hat GEA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: GEA Group
Platz 6: Tesla
Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com
Platz 5: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 4: Aurubis
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 3: LANXESS
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 2: ABB
Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: Brenntag
Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG
