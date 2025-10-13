DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 ±0,0%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.578 +0,3%Euro1,1622 +0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.048 +0,8%
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Verkaufsempfehlungen KW 41

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

13.10.25 03:37 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/41: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 11: Redcare Pharmacy

Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Platz 10: Kering

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com

Platz 9: Roche

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden des Pharmakonzerns auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 8: PUMA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Platz 7: GEA

Die US-Bank JPMorgan hat GEA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: GEA Group

Platz 6: Tesla

Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Platz 5: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat Nordex mit "Underperform" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 4: Aurubis

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten von 65 auf 67 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 3: LANXESS

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 2: ABB

Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 1: Brenntag

Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Brenntag AG

Bildquellen: dedi / Shutterstock.com, Inked Pixels / Shutterstock.com