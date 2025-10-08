DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Profil

Brenntag Aktie

Brenntag Aktien-Sparplan
50,58 EUR -0,84 EUR -1,63 %
STU
Marktkap. 7,49 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

UBS AG

Brenntag SE Sell

08:56 Uhr
Brenntag SE Sell
Brenntag SE
50,58 EUR -0,84 EUR -1,63%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Brenntag von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 45 Euro gesenkt. Angesichts zunehmender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sieht Nicole Manion bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken für die Chemikalienhändler, wie sie in ihrer Neubewertung am Freitag schrieb. Deshalb senkte sie für Brenntag ihre Gewinnprognosen und liegt damit für die Jahre 2025 bis 2027 auch klar unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Sell

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
51,70 €		 Abst. Kursziel*:
-12,96%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
50,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,03%
Analyst Name:
Nicole Manion 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

08:56 Brenntag Sell UBS AG
26.09.25 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
15.09.25 Brenntag Neutral UBS AG
09.09.25 Brenntag Buy Warburg Research
mehr Analysen

