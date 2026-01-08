DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften
BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
213,55 EUR -1,55 EUR -0,72 %
STU
213,35 EUR -2,20 EUR -1,02 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 168,73 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

14:16 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
213,55 EUR -1,55 EUR -0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe kaum Risiken für die Markterwartungen 2025, allerdings leichte Risiken beim Ausblick auf 2026, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kennziffern des Flugzeugbauers für das vierte Quartal sollten weitgehend den Konsensschätzungen entsprechen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
210,95 €		 Abst. Kursziel*:
13,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
213,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,39%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:16 Airbus Buy UBS AG
06.01.26 Airbus Outperform Bernstein Research
02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy
finanzen.net Gute Stimmung in Paris: Börsianer lassen CAC 40 am Mittag steigen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 beginnt Sitzung im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert zum Start des Freitagshandels
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Vormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 zum Handelsende stärker
Dow Jones Airbus-Aktie fester: Fitch bestätigt Airbus mit "A" - künftig keine Ratings mehr
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Donnerstagnachmittag im Plus
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
Zacks Airbus Wins Deal to Supply 18 C295 Transport Aircraft to Spain
Zacks Airbus Secures Contract to Supply 100 Military Helicopters to Spain
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 15 December 2025 
Zacks Is Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Korea Times Spain to buy 100 military helicopters from Airbus
RTE.ie Airbus delivered about 30 jets in first-half December
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 8 December 2025
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen