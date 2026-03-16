Givaudan Aktie
Marktkap. 28,49 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 von 3110 auf 3040 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Folge des Kriegs im Nahen Osten dürften die Volumina des Duftstoff- und Aromenherstellers im März schwächer gewesen sein, schrieb Charles Eden in seinem Ausblick am Montagabend. Das ohne Zukäufe erwirtschaftete Umsatzwachstum schätzte er auf 1,6 Prozent und mithin geringer als seine ursprüngliche Annahme von 2,4 Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.040,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.813,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.388,57 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:31
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:31
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG