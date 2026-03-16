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Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

08:31 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.045,00 EUR -64,00 EUR -2,06%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal 2026 von 3110 auf 3040 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Folge des Kriegs im Nahen Osten dürften die Volumina des Duftstoff- und Aromenherstellers im März schwächer gewesen sein, schrieb Charles Eden in seinem Ausblick am Montagabend. Das ohne Zukäufe erwirtschaftete Umsatzwachstum schätzte er auf 1,6 Prozent und mithin geringer als seine ursprüngliche Annahme von 2,4 Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.040,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.813,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.388,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:31 Givaudan Neutral UBS AG
11.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
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