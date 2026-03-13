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Barclays Capital

Airbus SE Overweight

11:31 Uhr
Airbus SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der Aktienkurs des Flugzeugbauers spiegele einen Bewertungsabschlag wider, der die kurzfristigen Herausforderungen überbewertet und das mittelfristige Wachstumspotenzial des Free Cashflow unterschätzt, schrieb Milene Kerner am Freitagabend./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
168,24 €		 Abst. Kursziel*:
30,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
168,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,27%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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