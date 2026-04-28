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Marktkap. 130,33 Mrd. EUR

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WKN 938914

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Symbol EADSF

Deutsche Bank AG

Airbus SE Buy

12:46 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
173,38 EUR 9,20 EUR 5,60%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für die Auslieferungen hätten sich allerdings gebessert./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,14 €		 Abst. Kursziel*:
32,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
173,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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