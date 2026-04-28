Airbus Aktie
Marktkap. 130,33 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe enttäuscht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussichten für die Auslieferungen hätten sich allerdings gebessert./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,14 €
|Abst. Kursziel*:
32,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
173,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,35%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
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