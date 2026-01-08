UBS AG

MTU Aero Engines Neutral

14:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

