DAX 25.268 +0,6%ESt50 5.976 +1,2%MSCI World 4.489 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.824 -0,3%Euro 1,1648 -0,1%Öl 62,45 -0,4%Gold 4.487 +0,2%
Rheinmetall NVIDIA Bayer Deutsche Telekom Novo Nordisk DroneShield Allianz Siemens Energy Amazon RENK Lufthansa BASF Infineon TKMS thyssenkrupp Marine Systems Volkswagen (VW) vz.
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften Aktien von Vistra und Oklo springen hoch: Meta sichert sich Kernenergie-Partnerschaften
BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung BASF-Aktie im Plus: Barclays Capital veröffentlicht Bewertung
MTU Aero Engines Aktie

383,50 EUR -7,90 EUR -2,02 %
STU
Marktkap. 21,24 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol MTUAF

UBS AG

MTU Aero Engines Neutral

14:16 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
383,50 EUR -7,90 EUR -2,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen von 390 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Anleger überschätzten das Tempo, mit dem sich die Rentabilität des Triebwerkbauers normalisieren werde, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge die Chance auf steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
381,80 €		 Abst. Kursziel*:
4,77%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
383,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,30%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
421,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

14:16 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
06.01.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
02.01.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Analyse im Blick UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für MTU auf 400 Euro - 'Neutral'
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag südwärts
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag fester
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte
Dow Jones MTU-Aktie in Rot: Wandelanleihe zur vorzeitigen Schuldentilgung platziert
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu
Dow Jones MTU Aero Engines platziert Wandelschuldverschreibungen
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
Zacks All You Need to Know About MTU Aero Engines (MTUAY) Rating Upgrade to Strong Buy
