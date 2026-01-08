DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.957 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,27 -0,7%Gold 4.474 -0,1%
BASF Aktie

44,63 EUR +0,31 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 39,47 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
Symbol BFFAF

BASF
44,63 EUR 0,31 EUR 0,70%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem angestrebten unteren Ende des Prognoserahmens für 2025 den Ton für die kommenden Quartalszahlen vorgegeben, schrieb Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
44,84 €		 Abst. Kursziel*:
-8,56%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
44,63 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

