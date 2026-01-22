DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,67 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
45,52 EUR -0,02 EUR -0,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,48 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Barclays Capital

BASF Equal Weight

08:21 Uhr
BASF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
BASF
45,52 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF nach einem Zwischenbericht auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe gemischte Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, schrieb Katie Richards in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) sei dahinter zurückgeblieben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Equal Weight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
46,47 €		 Abst. Kursziel*:
-13,92%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
45,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,13%
Analyst Name:
Katie Richards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

08:21 BASF Equal Weight Barclays Capital
08:01 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BASF Neutral UBS AG
20.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
16.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

dpa-afx Vorläufige Zahlen BASF-Aktie dennoch stabil: Gewinnrückgang größer als erwartet BASF-Aktie dennoch stabil: Gewinnrückgang größer als erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro
Dow Jones NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick
Dow Jones BASF verfehlt beim EBIT wegen höherer Restrukturierungskosten die Erwartungen
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor
finanzen.net BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag stärker
finanzen.net BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag gestärkt
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025
Zacks BASF to Feature Sustainable Plastics Solutions at PlastIndia 2026
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: BASF SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Launches Key Steam Cracker at New Zhanjiang Verbund Site
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen