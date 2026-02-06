DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.196 -4,1%Euro1,1809 ±-0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

07.02.26 11:38 Uhr
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BASF-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48,18 EUR -0,76 EUR -1,55%
18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur BASF-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 8 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 45,44 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BASF-Aktie von 45,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.36,00 EUR-21,6727.01.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR-2,0926.01.2026
Warburg Research53,00 EUR15,3223.01.2026
Bernstein Research53,00 EUR15,3223.01.2026
DZ BANK--23.01.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR-6,4423.01.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-12,9723.01.2026
Barclays Capital40,00 EUR-12,9723.01.2026
UBS AG48,00 EUR4,4423.01.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-12,9723.01.2026
Bernstein Research53,00 EUR15,3220.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--16.01.2026
Barclays Capital40,00 EUR-12,9716.01.2026
Bernstein Research51,00 EUR10,9714.01.2026
Bernstein Research51,00 EUR10,9713.01.2026
UBS AG48,00 EUR4,4412.01.2026
Barclays Capital41,00 EUR-10,7909.01.2026
Warburg Research53,00 EUR15,3208.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)38,00 EUR-17,3207.01.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR-2,0906.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
04.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.02.2026BASF OutperformBernstein Research
23.01.2026BASF BuyWarburg Research
23.01.2026BASF OutperformBernstein Research
20.01.2026BASF OutperformBernstein Research
14.01.2026BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026BASF HaltenDZ BANK
23.01.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
23.01.2026BASF Equal WeightBarclays Capital
23.01.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.02.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

