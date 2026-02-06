So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

Monats-Einstufungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BASF-Aktie in den Fokus genommen.

18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur BASF-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 8 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 45,44 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BASF-Aktie von 45,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 36,00 EUR -21,67 27.01.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR -2,09 26.01.2026 Warburg Research 53,00 EUR 15,32 23.01.2026 Bernstein Research 53,00 EUR 15,32 23.01.2026 DZ BANK - - 23.01.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 EUR -6,44 23.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -12,97 23.01.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -12,97 23.01.2026 UBS AG 48,00 EUR 4,44 23.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 40,00 EUR -12,97 23.01.2026 Bernstein Research 53,00 EUR 15,32 20.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 16.01.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -12,97 16.01.2026 Bernstein Research 51,00 EUR 10,97 14.01.2026 Bernstein Research 51,00 EUR 10,97 13.01.2026 UBS AG 48,00 EUR 4,44 12.01.2026 Barclays Capital 41,00 EUR -10,79 09.01.2026 Warburg Research 53,00 EUR 15,32 08.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 38,00 EUR -17,32 07.01.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR -2,09 06.01.2026

Redaktion finanzen.net