BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
44,24 EUR -0,39 EUR -0,87 %
STU
Marktkap. 39,23 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BASF Sell

17:11 Uhr
BASF Sell
Aktie in diesem Artikel
BASF
44,24 EUR -0,39 EUR -0,87%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF auf "Sell" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von BASF 2026 (Ebitda) rund 16 Prozent unter den Markterwartungen für 2026./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
44,21 €		 Abst. Kursziel*:
-14,05%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
44,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,10%
Analyst Name:
Sebastian Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,60 €

Analysen zu BASF

17:11 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
