Top News
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

08.01.26 10:04 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
09:31BASF BuyWarburg Research
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025BASF KaufenDZ BANK
09:31BASF BuyWarburg Research
17.12.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025BASF KaufenDZ BANK
05.12.2025BASF OutperformBernstein Research
11.11.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.01.2026BASF HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025BASF NeutralUBS AG
04.12.2025BASF NeutralUBS AG
24.11.2025BASF HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025BASF Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025BASF SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen