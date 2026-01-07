ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
