BASF Aktie
Marktkap. 38,44 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Auf bereinigter Basis habe der Quartalsgewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen. Die Qualität dahinter werfe allerdings einige Fragen auf. Der Aktienrückkauf der Ludwigshafener falle derweil üppiger aus als gedacht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
44,19 €
|Abst. Kursziel*:
-9,48%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
44,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,95%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
