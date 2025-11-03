BASF Aktie
Marktkap. 38,01 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern an die jüngsten Quartalszahlen, den Verkauf der Lacksparte und das 1,5 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm angepasst, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Buy
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,40 €
|Abst. Kursziel*:
17,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|13:41
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research