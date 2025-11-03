DAX 23.979 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.336 +0,3%Top 10 Crypto 14,51 +5,0%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 92.009 +1,4%Euro 1,1569 +0,1%Öl 63,95 +0,4%Gold 4.093 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich erwartet -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta? NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
43,27 EUR +0,58 EUR +1,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,01 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

Deutsche Bank AG

BASF Buy

13:41 Uhr
BASF Buy
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,27 EUR 0,58 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Ergebnisschätzungen für den Chemiekonzern an die jüngsten Quartalszahlen, den Verkauf der Lacksparte und das 1,5 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm angepasst, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,86%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

13:41 BASF Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 BASF Neutral UBS AG
04.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
30.10.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Realer Nutzen D-Wave nach starken Quartalszahlen: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie D-Wave nach starken Quartalszahlen: Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie
finanzen.net BASF-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX mittags
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus
finanzen.net BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag gestärkt
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Gewinnen
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: BASF SE: Michael Heinz, buy
EQS Group EQS-Adhoc: BASF SE: BASF to begin share buyback program in November 2025
Zacks BASF & Xiaomi Team Up to Co-Create 100 Car Colors, Enhance Aesthetics
Financial Times Carlyle nears €7bn deal for BASF unit
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- X-ELIO/
PR Newswire X-ELIO powers on Texas solar-and-storage plant that will supply BASF Freeport operations
RSS Feed
BASF zu myNews hinzufügen