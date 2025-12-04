Bernstein Research

BASF Outperform

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel BASF 42,99 EUR -0,06 EUR -0,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Geschäft für den Chemiekonzern bleibe schwierig, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

