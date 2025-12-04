DAX 23.882 +0,8%ESt50 5.718 +0,4%MSCI World 4.415 -0,1%Top 10 Crypto 12,20 -2,5%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 79.221 +0,1%Euro 1,1667 +0,2%Öl 63,20 -0,3%Gold 4.224 +0,4%
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
42,99 EUR -0,06 EUR -0,14 %
STU
Marktkap. 39,53 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

08:01 Uhr
BASF Outperform
Aktie in diesem Artikel
BASF
42,99 EUR -0,06 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das operative Geschäft für den Chemiekonzern bleibe schwierig, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./mis/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,00 €		 Abst. Kursziel*:
23,26%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
42,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

