DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert Spotify-Aktie legt zweistellig zu: Quartalsergebnis deutlich verbessert
Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research Outperform-Note für Scout24-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
80,72 EUR -0,07 EUR -0,09 %
STU
73,10 CHF -0,28 CHF -0,38 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 127,68 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

UBS AG

Rio Tinto Neutral

12:16 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
80,72 EUR -0,07 EUR -0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Rio Tinto nach der jüngst abgeblasenen Fusion mit Glencore mit einem Kursziel von 6900 Pence mit "Neutral" wieder aufgenommen. Der Bergbaukonzern dürfte sich nun wieder auf seinen Plan konzentrieren, das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu steigern und Rio zu einem "stärkeren, schlagkräftigeren und einfacheren Unternehmen" zu machen, schrieb Myles Allsop am Dienstag. Für den Aktienkurs erwartet er 2026 eine Seitwärtsentwicklung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
69,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,18 £		 Abst. Kursziel*:
-1,68%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
990,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

12:16 Rio Tinto Neutral UBS AG
06.02.26 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Rio Tinto Kaufen DZ BANK
22.01.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt letztendlich
dpa-afx Gespräche zwischen Glencore und Rio Tinto beendet- Aktien fallen
finanzen.net Verluste in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Donnerstagmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
finanzen.net FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Minus
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen