Rio Tinto Aktie
Marktkap. 127,68 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Rio Tinto nach der jüngst abgeblasenen Fusion mit Glencore mit einem Kursziel von 6900 Pence mit "Neutral" wieder aufgenommen. Der Bergbaukonzern dürfte sich nun wieder auf seinen Plan konzentrieren, das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu steigern und Rio zu einem "stärkeren, schlagkräftigeren und einfacheren Unternehmen" zu machen, schrieb Myles Allsop am Dienstag. Für den Aktienkurs erwartet er 2026 eine Seitwärtsentwicklung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:34 / GMT
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
69,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
70,18 £
|Abst. Kursziel*:
-1,68%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
990,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
