ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence

20.02.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rio Tinto plc
81,50 EUR -0,14 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

