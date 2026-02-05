DAX 25.044 -0,9%ESt50 6.060 -0,7%MSCI World 4.518 -0,5%Top 10 Crypto 8,5930 -2,3%Nas 22.604 -0,7%Bitcoin 56.723 +0,6%Euro 1,1766 -0,2%Öl 71,78 +2,1%Gold 4.988 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkte -- Wall Street leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Ethereum und Quantencomputer: Foundation gründet eigenes Sicherheitsteam Ethereum und Quantencomputer: Foundation gründet eigenes Sicherheitsteam
SAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht SAP-Aktie dennoch in Rot: Softwareriese stellt höhere Dividende in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
81,57 EUR -2,17 EUR -2,59 %
FSE
71,18 GBP -2,71 GBP -3,67 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 132,4 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

19:46 Uhr
Rio Tinto Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
81,57 EUR -2,17 EUR -2,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto nach Geschäftszahlen für 2025 von 8010 auf 7840 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der zentrale Aspekt sei das Scheitern eines Zusammengehens mit Glencore gewesen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel sei einer höher als erwartet ausgefallenen Nettoverschuldung des Bergbaukonzerns geschuldet./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
78,40 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
80,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,18 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

19:46 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:56 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10:16 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx Eisenerzpreise belasten Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn Rio Tinto-Aktie in Rot: Deutlich weniger Gewinn
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7840 Pence - 'Overweight'
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net LSE-Handel Das macht der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Schwache Performance in London: FTSE 100 sackt am Mittag ab
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit Abgaben
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen