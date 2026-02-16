DAX 24.851 +0,2%ESt50 5.987 +0,1%MSCI World 4.507 +0,0%Top 10 Crypto 8,7040 -1,2%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.267 -1,6%Euro 1,1844 -0,1%Öl 68,35 -0,3%Gold 4.921 -1,4%
Marktkap. 132,82 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung von Rio

Tinto bei einem Kursziel von 7500 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen.

Bergbau rücke zunehmend ins Zentrum nationaler Sicherheitsstrategien der

Staaten, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstagabend in seiner Empfehlung.

Bergbaukonzerne dürften 2026 strategische Veränderungen angehen und dabei auf

Gelegenheiten bei Kupfer, Gold, Lithium und anderen, neuen Bereichen

suchen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne

von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Overweight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,43 £		 Abst. Kursziel*:
9,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

