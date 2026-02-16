JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Overweight

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung von Rio

Tinto bei einem Kursziel von 7500 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen.

Bergbau rücke zunehmend ins Zentrum nationaler Sicherheitsstrategien der

Staaten, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstagabend in seiner Empfehlung.

Bergbaukonzerne dürften 2026 strategische Veränderungen angehen und dabei auf

Gelegenheiten bei Kupfer, Gold, Lithium und anderen, neuen Bereichen

suchen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

