Fortschritt

Zum 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten hat Forbes eine wegweisende Rangliste der bedeutendsten Innovatoren des Landes veröffentlicht. Mit einem beispiellosen Portfolio aus fünf Multimilliarden-Dollar-Unternehmen in völlig unterschiedlichen Branchen sichert sich Elon Musk unangefochten den ersten Platz vor Schwergewichten wie Jeff Bezos und Bill Gates.

• Elon Musk toppt die Innovatoren-Liste

• Vor Jeff Bezos und Bill Gates

• Musk besitzt fünf Multi-Milliarden-Firmen



Wer­bung Wer­bung

Ein neuer Standard für das 21. Jahrhundert

Die Forbes-Liste der 250 größten Innovatoren Amerikas ist weit mehr als eine einfache Bestandsaufnahme von Reichtum. Zum Auftakt der Feierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA suchte die Redaktion nach Persönlichkeiten, die den Geist von Thomas Edison in die moderne Ära übersetzen. Dabei wurde Innovation nicht nur als Erfindungsgabe definiert, sondern als die Fähigkeit, technologische Durchbrüche erfolgreich am Markt zu etablieren und ganze Industrien fundamental zu transformieren, wie Teslarati schreibt. Tesla-CEO Elon Musk verkörpert dieses Ideal perfekt, da er nicht nur in einem Bereich, sondern in einer Vielzahl von Sektoren gleichzeitig als disruptiver Motor fungiert.

Methodik zwischen menschlicher Expertise und KI

Die Auswahl der Nominierten basierte, wie Forbes berichtet, auf einem komplexen Verfahren, bei dem zunächst fast 1.000 Kandidaten durch Forbes-Reporter vorgeschlagen wurden. Ein hochkarätiges Gremium aus Experten wie dem Risikokapitalgeber Jim Breyer, der Journalistin Kara Swisher und der Strategie-Expertin Rita McGrath bewertete die Finalisten nach Kriterien wie Kreativität, Reichweite, Engagement und kommerziellem Einfluss. Interessanterweise kamen bei der Analyse auch modernste Werkzeuge der künstlichen Intelligenz wie ChatGPT und Gemini zum Einsatz, um die Kandidaten objektiv anhand der festgelegten Parameter zu prüfen, bevor die Redaktion die finale Rangliste festlegte.

Die Einzigartigkeit der fünf Branchen

Was Musk von seinen Mitstreitern auf den Plätzen zwei und drei, Amazon-Gründer Jeff Bezos und Microsoft-Pionier Bill Gates, abhebt, ist seine Fähigkeit zur branchenübergreifenden Skalierung, heißt es. Er sei der einzige Mensch in der Geschichte, der fünf Unternehmen - Tesla, SpaceX, Neuralink, xAI und The Boring Company - entweder gegründet oder, wie Teslarati ausführt, aus dem Nichts zu Multimilliarden-Dollar-Bewertungen in fünf völlig verschiedenen Industriezweigen geführt hat. Während Bezos mit Amazon den Einzelhandel revolutionierte und Gates die Ära des Personal Computing prägte, habe Musk gleichzeitig die Spitzenpositionen in der Elektromobilität, der privaten Raumfahrt, der Neurotechnologie, der Künstlichen Intelligenz und dem Infrastrukturbau besetzt.

Wer­bung Wer­bung

Die Konsolidierung der Macht durch xAI

Ein entscheidender Faktor für seinen aktuellen Status als Innovationsführer soll die strategische Neuausrichtung seines KI-Engagements gewesen sein. Im März 2025 fusionierte Musk seine Social-Media-Plattform X mit seinem KI-Startup xAI. Durch diesen Schritt sicherte er sich exklusiven Zugriff auf einen riesigen Datenstrom für das Training seiner Modelle, was ihn, wie Design Rush erläutert, im Wettlauf gegen Giganten wie OpenAI und Google in eine einzigartige Machtposition brachte. Diese Synergieeffekte zwischen seinen verschiedenen Unternehmungen unterstreichen seine Rolle als strategisches Genie der modernen Wirtschaft, heißt es.

Ein Blick auf die Konkurrenz und das Erbe

Mit einem Nettovermögen von 849,3 Milliarden US-Dollar (Stand Februar 2026) führt Musk die Weltspitze mit großem Abstand an. Seine Platzierung vor Jeff Bezos, der sich aktuell verstärkt auf Blue Origin und KI-Produktionssysteme konzentriert, sowie Bill Gates, der heute vor allem als datengetriebener Philanthrop agiert, verdeutlicht den Generationenwechsel an der Spitze der Innovation.

Redaktion finanzen.net