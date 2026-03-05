DAX 23.597 -0,9%ESt50 5.717 -1,1%MSCI World 4.418 -0,9%Top 10 Crypto 8,9600 -6,7%Nas 22.558 -0,8%Bitcoin 59.523 -2,5%Euro 1,1586 -0,2%Öl 91,39 +8,4%Gold 5.157 +1,4%
Microsoft Aktie

356,00 EUR +2,35 EUR +0,66 %
STU
410,96 USD +0,22 USD +0,05 %
BTT
Marktkap. 2,59 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

16:06 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
356,00 EUR 2,35 EUR 0,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit dem IR-Leiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Er bleibe optimistisch für den Techkonzern, schrieb Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Künstliche Intelligenz erweitere den adressierbaren Markt für Microsoft 365. Außerdem lägen die KI-Margen weiter über den Cloud-Margen in einer vergleichbaren Phase und obendrein verwies er auf die Infrastruktur-Monetarisierung./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 675,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 410,57		 Abst. Kursziel*:
64,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 410,96		 Abst. Kursziel aktuell:
64,25%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 612,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

