Microsoft Aktie
Marktkap. 2,39 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Karl Keirstead berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorentreffen in Asien und Australien. Der Fokus habe auf dem KI-Assistenten Microsoft 365 Copilot gelegen. Dessen öffentliche Wahrnehmung müsse sich verbessern, damit der Aktienkurs des Software-Unternehmens davon profitieren könne. Das gesenkte Kursziel begründete er mit der Sektor-Abwertung und Wettbewerb durch Anbieter von KI-Modellen./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 16:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 510,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 372,74
|Abst. Kursziel*:
36,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 377,90
|Abst. Kursziel aktuell:
34,96%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 599,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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