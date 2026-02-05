AUMOVIO Aktie
Marktkap. 4,12 Mrd. EUR
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aumovio vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Autozulieferers dürften im Einklang mit den Indikationen des Managements stehen, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Zukunft sollte Aumovio eine kontinuierliche Verbesserung der Erträge und Margen anstreben./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AUMOVIO SE
Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|Unternehmen:
AUMOVIO
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,48 €
|Abst. Kursziel*:
26,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,40%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUMOVIO
|13:01
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:36
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:36
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|08:36
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13.01.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|11.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|AUMOVIO Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|AUMOVIO Market-Perform
|Bernstein Research