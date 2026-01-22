BASF Aktie
Marktkap. 40,48 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe zwar unter den Erwartungen gelegen, die Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns sei aber stark gewesen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstütze die Ausschüttungen an die Aktionäre, bis sich die Branche erhole./rob/mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BASF Outperform
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
53,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
45,48 €
|Abst. Kursziel*:
16,53%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
45,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,64%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
|12:51
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:51
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:46
|BASF Halten
|DZ BANK
|10:11
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
