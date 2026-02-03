DAX 24.903 -0,3%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.569 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.229 -2,8%Euro 1,1900 +0,0%Öl 70,35 +1,8%Gold 5.038 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
158,60 €		 Abst. Kursziel*:
-5,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
160,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,60%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

