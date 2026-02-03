Siemens Energy Aktie
Marktkap. 135,06 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Outperform
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
158,60 €
|Abst. Kursziel*:
-5,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
160,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,60%
|
Analyst Name:
Colin Moody
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
