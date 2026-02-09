DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.176 -0,3%Bitcoin 58.114 -1,3%Euro 1,1892 -0,2%Öl 68,83 -0,5%Gold 5.012 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial Microsoft-Aktie bricht nach Zahlen ein - Analysten sehen weiter großes KI-Potenzial
Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben Strategischer Personalcoup: DroneShield-Aktie schießt nach COO-Ernennung nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
203,55 EUR -1,55 EUR -0,76 %
STU
242,20 USD -2,48 USD -1,01 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 160,29 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

19:11 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
203,55 EUR -1,55 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im Januar habe der Flugzeugbauer einen positiven Jahresstart hingelegt, so Analyst Ken Herbert in seinem Kommentar am Dienstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 244,16		 Abst. Kursziel*:
12,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 242,20		 Abst. Kursziel aktuell:
13,54%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

19:11 Boeing Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

finanzen.net Boeing-Anlage im Blick Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag nahe Nulllinie
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Abend gestärkt
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Freitagshandel im Plus
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsstart mit Gewinnen
finanzen.net Analysten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial
Business Times Graphic: China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
Business Times Air India probes if crew followed protocols in Boeing fuel-switch incident
Benzinga Boeing Lands Biggest-Ever Landing Gear Deal At Singapore Airshow
Benzinga Boeing 787 Under Spotlight Again As UK Regulator Questions Air India Over Fuel Switch Incident
Business Times Boeing to cut around 300 defence division supply chain jobs
EN, Boeing ANA receives Boeing’s 100th 787 Landing Gear Exchange Delivery
Zacks Boeing Stock Surges 2.2% in a Month: What Should Investors Know?
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen