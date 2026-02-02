DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Boeing Aktie

197,24 EUR +0,48 EUR +0,24 %
STU
233,08 USD +0,05 USD +0,02 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 154,61 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Boeing von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Flugzeugbauer habe seinen Steigflug im vierten Quartal fortgesetzt, schrieb Robert Czerwensky am Mittwoch nach den Zahlen des US-Konzerns. Der Cashflow wachse und die Spirit-Integration nehme Fahrt auf./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Kaufen

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 233,15		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 233,08		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 278,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

10:26 Boeing Kaufen DZ BANK
02.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Boeing Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
28.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

