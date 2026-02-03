Infineon Aktie
Marktkap. 54,53 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal 2026 sei höher gewesen als gedacht, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Übernahme von Teilbereichen des Sensorikgeschäfts von AMS Osram dürfte leicht wertsteigernd sein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,58 €
|Abst. Kursziel*:
3,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,46%
|
Analyst Name:
Malte Schaumann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
