Siemens Energy-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie im Überblick.

Im abgelaufenen Monat haben 11 Experten ihre Einschätzung der Siemens Energy-Aktie veröffentlicht.

10 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 149,91 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 5,36 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Siemens Energy-Aktie von 144,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 170,00 EUR 17,61 29.01.2026 UBS AG 175,00 EUR 21,07 29.01.2026 Jefferies & Company Inc. 134,00 EUR -7,30 26.01.2026 UBS AG 175,00 EUR 21,07 23.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 EUR 10,69 22.01.2026 UBS AG - - 20.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 14.01.2026 RBC Capital Markets 150,00 EUR 3,77 14.01.2026 Barclays Capital 90,00 EUR -37,74 14.01.2026 RBC Capital Markets 150,00 EUR 3,77 13.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 160,00 EUR 10,69 13.01.2026 Bernstein Research 150,00 EUR 3,77 07.01.2026 Deutsche Bank AG 135,00 EUR -6,61 06.01.2026

