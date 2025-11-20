Siemens Energy Aktie
Marktkap. 93,41 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb Phil Buller am Donnerstagabend. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details gefüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
114,30 €
|Abst. Kursziel*:
-12,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
109,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,38%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.