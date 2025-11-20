DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.216 +0,0%Top 10 Crypto 11,02 -9,1%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 72.710 -3,3%Euro 1,1543 +0,1%Öl 62,42 -1,2%Gold 4.034 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Energy Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
109,15 EUR +0,90 EUR +0,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 93,41 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENER6Y

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

08:01 Uhr
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
109,15 EUR 0,90 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb Phil Buller am Donnerstagabend. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details gefüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 22:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
114,30 €		 Abst. Kursziel*:
-12,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
109,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,38%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Bis 2027/28 Siemens Energy-Aktie knackt neues Rekordhoch: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant Siemens Energy-Aktie knackt neues Rekordhoch: Aktienrückkauf in Milliardenhöhe geplant
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 136 Euro - 'Outperform'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Outperform von RBC Capital Markets für Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
Business Times Siemens Energy bets on ammonia, fuel flexibility to future-proof Asia’s power systems
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
RSS Feed
Siemens Energy AG zu myNews hinzufügen