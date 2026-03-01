DAX24.687 -2,4%Est505.994 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +6,0%Nas22.581 -0,4%Bitcoin58.662 +5,0%Euro1,1703 -0,6%Öl78,76 +8,6%Gold5.342 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen Tesla-Aktie vor KI-Explosion? Optimus-Roboter könnte 2026 menschliches Leistungsniveau erreichen
BVB-Aktie fällt: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet BVB-Aktie fällt: Niederlage im Gipfel gegen Bayern - Titelhoffnung schwindet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einstufungen

Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

02.03.26 16:24 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet A: So bewerten Analysten die Google-Mutter im Februar | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet A-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
260,55 EUR -1,50 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.

Wer­bung

18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.395,00 USD26,7009.02.2026
Barclays Capital360,00 USD15,4705.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3005.02.2026
RBC Capital Markets400,00 USD28,3005.02.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,3002.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
20.11.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
30.10.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
27.10.2025Alphabet C (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet C (ex Google) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
22.10.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
05.02.2025Alphabet C (ex Google) HaltenDZ BANK
11.01.2024Alphabet C (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen