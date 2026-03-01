Einstufungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet A-Aktie in den Fokus genommen.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im Februar 2026 von 22 Analysten unter die Lupe genommen.

18 Experten stufen die Alphabet A (ex Google)-Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 383,45 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 71,69 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 311,76 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 395,00 USD 26,70 09.02.2026 Barclays Capital 360,00 USD 15,47 05.02.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 28,30 05.02.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 28,30 05.02.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 28,30 02.02.2026

Redaktion finanzen.net