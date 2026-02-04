DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2735 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
Alphabet A (ex Google) Aktie

277,55 EUR -4,45 EUR -1,58 %
STU
331,60 USD -1,51 USD -0,45 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,47 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

08:21 Uhr
Alphabet A (ex Google)
277,55 EUR -4,45 EUR -1,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 333,04		 Abst. Kursziel*:
20,11%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 331,60		 Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 382,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

02.02.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
12.12.25 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

