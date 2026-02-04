Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,47 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet von 375 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einzig die massive Erhöhung der Investitionen halte die Aktien davon ab, nach dem erstklassigen Bericht weiter zu steigen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Für solche Zahlen brauche man eine größere Tabelle. Der Experte hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und kappte seine Cashflow-Prognose./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 400,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 333,04
|Abst. Kursziel*:
20,11%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 331,60
|Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 382,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|02.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|20.01.26
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG