FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschende Übernahme der Webster Bank berge gewisse Umsetzungsrisiken, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Anleger müssten überzeugt werden, dass dieser Schritt besser sei als Aktienrückkäufe./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,70 €		 Abst. Kursziel*:
-8,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,53%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

12:36 Santander Buy Deutsche Bank AG
11:26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
09:51 Santander Overweight Barclays Capital
09:46 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
22.01.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Milliardenschwerer Deal Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
Dow Jones Santander-Aktie unter Druck: Bank schließt 44 Filialen in Großbritannien
dpa-afx Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gesucht: Fed-Entscheid und Zahlenvorlagen treiben an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
Benzinga Earnings Summary: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander Earnings Report: Q4 Overview
MarketWatch Santander says $12 billion U.S. bank deal will cost less than 7 times earnings. The market isn’t buying it.
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
Financial Times Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
