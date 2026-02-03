Santander Aktie
Marktkap. 162,12 Mrd. EURKGV 5,79 Div. Rendite 3,81%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschende Übernahme der Webster Bank berge gewisse Umsetzungsrisiken, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Anleger müssten überzeugt werden, dass dieser Schritt besser sei als Aktienrückkäufe./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
9,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,70 €
|Abst. Kursziel*:
-8,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,53%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|12:36
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.06.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.21
|Santander Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.