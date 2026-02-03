Infineon Aktie
Marktkap. 54,53 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles hebt am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026 vor allem das Ziel für das Geschäft mit KI-Chips im Jahr 2027 positiv hervor. Das avisierte Wachstum sei dynamischer als gedacht./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,94 €
|Abst. Kursziel*:
7,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
