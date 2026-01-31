DAX 24.817 +0,2%ESt50 6.008 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.401 +0,6%Euro 1,1833 +0,1%Öl 67,49 -0,5%Gold 5.083 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Infineon-Aktie
PVA TePla-Aktie tiefrot: Umsatz und Ergebnis 2025 sinken - Ausblick vorsichtig positiv PVA TePla-Aktie tiefrot: Umsatz und Ergebnis 2025 sinken - Ausblick vorsichtig positiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
662,50 EUR +1,50 EUR +0,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,7 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:41 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
662,50 EUR 1,50 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.070,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
665,00 €		 Abst. Kursziel*:
60,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
662,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,51%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
785,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08:41 RATIONAL Outperform Bernstein Research
26.01.26 RATIONAL Buy Warburg Research
21.01.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
15.01.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der RATIONAL-Aktie ein
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 785 Euro
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX nachmittags leichter
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen