RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,7 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.070,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
665,00 €
|Abst. Kursziel*:
60,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
662,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,51%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
785,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|08:41
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|08:41
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|26.01.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|15.01.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG