ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 785 Euro

26.01.26 08:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
688,00 EUR 2,50 EUR 0,36%
News|Analysen


HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat RATIONAL vor den Anfang Februar erwarteten vorläufigen Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 715 auf 785 Euro angehoben. Er erwarte, dass der Großküchenausstatter ein moderates Umsatzwachstum ausweisen werde, während das operative Ergebnis (Ebit) im Vergleich zum vierten Quartal 2024 wohl stabil geblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und auch wenn das Schlussviertel 2025 durch die US-Dollar-Abwertung und Zölle negativ beeinflusst worden sein dürfte, sollten die Jahresziele erreicht werden und den Erwartungen der Kapitalmärkte entsprechen. Da die Bewertung der Aktie dennoch auf einem Zehnjahrestief angekommen sei, habe er das Papier hochgestuft./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu RATIONAL AG

Datum
Analysen zu RATIONAL AG

DatumRatingAnalyst
09:11RATIONAL BuyWarburg Research
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
08.01.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09:11RATIONAL BuyWarburg Research
15.01.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2026RATIONAL BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2025RATIONAL BuyUBS AG
08.12.2025RATIONAL OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
19.11.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

