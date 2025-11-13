Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/ag

