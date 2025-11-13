DAX 23.156 -0,1%ESt50 5.513 -0,4%MSCI World 4.254 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -3,0%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.928 -1,5%Euro 1,1576 -0,1%Öl 64,31 -0,8%Gold 4.085 +0,4%
Marktkap. 7,08 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
780,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
608,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
615,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,73%
Analyst Name:
Fraser Donlon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
770,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

