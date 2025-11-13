RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,08 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 780 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fraser Donlon ging am Mittwoch auf seinen Besuch des neuen Produktionsstandorts in Wittenheim (Frankreich) ein, wo der Großküchenausrüster seine iVario-Produktreihe herstellt. Er sei beeindruckt vom Standard dort, der aus betrieblicher Sicht nahezu eine perfekte Kopie des Konzernhauptsitzes in Landsberg darstelle. Zudem sei der neue Standort in Wittenheim darauf ausgelegt, die Produktion mittelfristig mehr als zu verdoppeln, hob er hervor./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
780,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
608,00 €
|Abst. Kursziel*:
28,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
615,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,73%
|
Analyst Name:
Fraser Donlon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
770,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RATIONAL AG
|09:11
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|RATIONAL Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG