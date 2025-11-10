RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,26 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rational von 760 auf 715 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Profiküchen-Ausrüster habe ein solides Zahlenwerk für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Einziger Unsicherheitsfaktor sei aber das US-Geschäft. Er schraubte seine Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Hold
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
715,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
642,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
644,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,02%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
770,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
